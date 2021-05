Peter Bosz é o novo treinador do Lyon para as próximas duas épocas

"O Olympique Lyonnais tem o prazer de anunciar a nomeação de Peter Bosz para treinador da equipa profissional nas duas próximas épocas, até 30 de junho de 2023. O treinador holandês assumirá funções em 01 de junho, no regresso do plantel profissional", refere o clube, no sítio oficial na internet.



Bosz substitui no comando técnico do Lyon, equipa em que alinha o guarda-redes internacional português Anthony Lopes, o treinador Rudi Garcia, em fim de contrato e que não conseguiu o apuramento para a Liga dos Campeões, ao terminar em quarto lugar no campeonato.



O técnico holandês, de 57 anos, terá no Lyon a sua primeira experiência no campeonato francês, numa carreira em que treinou os holandeses do Apeldoorn, Heracles, De Graafschap, Vitesse e Ajax, os israelitas do Maccabi Telavive e os alemães do Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, equipa da qual saiu em março.