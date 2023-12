Petro adia apuramento na "Champions" africana

O Petro de Luanda volta a jogar em 24 de fevereiro, diante do Al Hilal Ondurma, em território sudanês, na quinta jornada.No outro jogo do mesmo grupo, Al Hilal Ondurma e o Étoile Sahel empataram 1-1.O Grupo C é liderado pelo Petro de Luanda, com oito pontos na tabela classificativa, seguido do Espérance de Tunis, com cinco, Étoile Sahel, da Tunísia, é o terceiro, com quatro, enquanto o Al Hilal Ondurma, que tem o mesmo número de pontos, é o último.Para a Taça da Confederação Africana, o Sagrada Esperança recebe na quarta-feira o Zamalek, para o Grupo B, enquanto a Académica do Lobito defronta o Dreams FC.