Petro conquista Taça de Angola em futebol, ao derrotar 1.º de Agosto

Lusa 11 Nov, 2017, 17:20 | Futebol Internacional

Depois de ter perdido o campeonato, que chegou a liderar durante várias jornadas, para o 1.º de Agosto, a equipa do Petro de Luanda tinha nesta final a possibilidade de voltar aos títulos, depois da vitória no 'Girabola', em 2009, e na Taça de Angola, em 2013.



Na primeira parte valeu o golo de Job, aos 41 minutos, a dar vantagem aos 'petrolíferos' na final jogada no Estádio 11 de Novembro, com o brasileiro Tiago Azulão, já no segundo tempo, aos 57 minutos, a fazer o segundo golo.



No minuto seguinte, os 'militares' de Luanda ainda reduziram, para 1-2, por intermédio de Diogo, mantendo a incerteza no marcador na restante meia-hora de jogo, mas ainda assim sem grandes ocasiões de perigo na baliza dos 'petrolíferos'.



Depois de conquistar o bicampeonato ('Girabola' de 2016 e 2017), além da Supertaça no arranque desta época, o bósnio Dragan Jovic despede-se do comando técnico do 1.º de Agosto, alegando motivos de saúde.



"Infelizmente não conseguimos, mas os jogadores fizeram tudo no campo. O Petro jogou bem e quero dar os parabéns", disse o treinador bósnio.



Já o treinador hispano-brasileiro Beto Bianchi, do Petro de Luanda, conquistou o seu primeiro título em Angola.



A final da Taça de Angola, entre as duas maiores equipas do futebol nacional e que na próxima época vão às competições internacionais, marcou igualmente o fecho da temporada de 2017, com a competição a ser retomada apenas depois de fevereiro.



A taça foi entregue pelo novo Vice-Presidente de Angola, Bornito de Sousa.