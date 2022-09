Petro de Luanda apura-se para a última pré-eliminatória da `Champions` Africana

Meleque, aos nove minutos, abriu o marcador para os moçambicanos, e cinco minutos depois, os angolanos restabeleceram a igualdade por intermédio de Gilberto, e Tiago Azulão, aos 28, sentenciou o resultado.



No jogo da 1ª mão, em território moçambicano, os angolanos do Petro de Luanda tinham vencido por 3-0.



Na última eliminatória, o Petro de Luanda defronta o vencedor do confronto de domingo entre o Otoho d´Oyo, da República Democrática do Congo, e o Cape Town City, da África do Sul.



No domingo, para a mesma competição, os angolanos do 1º de Agosto recebem o Red Arrows FC, da Zâmbia, após vencerem por 1-0, no reduto deste no jogo da 1ª mão.