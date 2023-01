Petro de Luanda, de Alexandre Santos, confirmado na primeira edição da Superliga africana

São oito as equipas que, numa fase experimental, vão disputar a competição, nomeadamente, o Wydad Athletic, campeão africano, e o Raja Casablanca, ambos de Marrocos, o Al Ahly do Egipto, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, o Petro de Luanda de Angola, o Simba SC da Tanzânia, o Esperance de Tunis da Tunísia e o Horoya da Guiné Conacri.



Cada equipa vai receber um bónus de participação avaliado em um milhão de euros, sendo que o vencedor encaixa nos cofres cerca de seis milhões, e também ficam isentas de despesas com transportação aérea e alojamentos, que serão suportadas pela CAF.