Petro de Luanda, de Alexandre Santos, sobe a 2.º no Girabola

Toro, aos 13 minutos, Jaredi, aos 38, Pedro Pinto, aos 45+4, e Gilberto, aos 58 marcaram pelo Petro, enquanto Polaco, aos 8 e 35 minutos, reduziu para os anfitriões.O 1.º de Agosto alcançou a primeira vitória no campeonato angolano de futebol ao vencer o Recreativo do Libolo por 1-0, com golo de Obed, aos 25 minutos.O Santa Rita de Cássia, por sua vez, também alcançou os três primeiros pontos ao vencer o Desportivo da Lunda Sul por 1-0, após golo de George, aos 75.O Wiliete de Benguela e o Sporting de Cabinda empataram 1-1, com o Wiliete a inaugurar o marcador, por intermédio de Tavares, aos 30, enquanto Valoy, aos 47, restabeleceu a igualdade.No sábado, o Interclube, de Luís Gonçalves, e o Bravos do Maquis empataram a zero, e o mesmo resultado registou-se no jogo entre a Académica do Lobito e o Kabuscorp do Palanca, enquanto o Sagrada Esperança venceu o Clube Recreativo União de Malanje por 1-0, se segue líder, com 9.O Desportivo da Huila, de Paulo Torres, descansou por imperativo de calendário.