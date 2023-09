Petro de Luanda, de Alexandre Santos, vence União Desportiva Songo de Moçambique

Em jogo disputado no estádio do Zimpeto, os angolanos inauguraram o marcador aos 78 minutos, por Kinito, jogador que acabou por anotar o golo do triufo, aos 85, depois de os anfitriões terem empatado por intermédio de Reginaldo, aos 83.



O jogo da segunda mão e decisivo para o apuramento para a fase de grupos da competição africana disputa-se dentro de duas semanas, no estádio da Tundavala, na província angolana da Huila.



Para a mesma competição, o 1.º de Agosto consentiu um empate caseiro 0-0 diante do Al-Hilal, do Sudão, e, dentro de duas semanas, decide a continuidade na prova.



Na Taça da Confederação Africana, a Académica do Lobito também empatou 0-0 frente ao El Merriek, do Sudão, em Nairobi, no Quénia, e decide a entrada na fase de grupos da competição africana dentro de duas semanas, em território angolano.



Para a mesma competição, o Sagrada Esperança perdeu, no sábado, diante do Ferroviário de Maputo por 1-0, em jogo da primeira mão.