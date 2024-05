Petro de Luanda empata e adia título do Girabola em duelo de treinadores portugueses

Com este empate, os bicampeões angolanos, liderados por Alexandre Santos, conservam a liderança do Girabola, com 61 pontos, enquanto o Desportivo da Huila, sob o comando do compatriota Paulo Torres, mantém-se em sexto, com 37.



O Sagrada Esperança desperdiçou a oportunidade de encurtar as distâncias para o Petro de Luanda, ao empatar 1-1 no reduto do Wiliete de Benguela, apesar de entrar a vencer o jogo, aos sete minutos, mas Jiresse, aos 54, restabeleceu a igualdade para os anfitriões.



No outro jogo, o 1.º de Agosto e o São Salvador do Zaire também empataram (1-1), no reduto do São Salvador do Zaire, que marcou primeiro, aos 44, por intermédio de Coxe, enquanto, do lado contrário, Júlio, aos 90+7, empatou.



Numa tarde de 'empatas', o Santa Rita de Cássia empatou na receção a Académica do Lobito (1-1), com os anfitriões a inaugurar o marcador, aos 10, por Mafuta, e Bicho, aos 74, a repor a igualdade.



Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista de melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Mussá (Desportivo da Lunda Sul), com 12.