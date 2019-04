Petro de Luanda goleia Kabuscorp e iguala 1.º de Agosto no topo do `Girabola`

Lusa Comentários 13 Abr, 2019, 21:13 | Futebol Internacional

O melhor marcador das duas últimas edições do ‘Girabola’ marcou aos sete, 19 e 38 minutos, juntando-se ao topo dos goleadores, Mabululu (1.º de Agosto) e Chico (Bravos do Maquis), com 11 golos.



Dani, aos 65 minutos, ainda reduziu para 3-1, mas Mateus, aos 90+6 minutos, fixou o resultado do encontro, disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda.



Com a vitória, o Petro de Luanda igualou os 48 pontos do 1.º de Agosto, que só joga no domingo o encontro respeitante à jornada 24, em que recebe o Saurimo FC, último classificado. No entanto, os ‘petrolíferos’ têm ainda um jogo em atraso.



Também hoje, o Sagrada Esperança venceu em casa por 1-0 o Recreativo da Caála (1-0), resultado idêntico às vitórias caseiras do Interclube de Luanda frente ao Recreativo do Libolo e do Santa Rita de Cássia face ao Cuando Cubango FC.



Também em Luanda, o Atlético Sport Aviação (ASA) empatou a zero com a Académica do Lobito, o mesmo resultado que se registou na abertura da jornada, sexta-feira, entre o Desportivo da Huíla e o Progresso do Sambizanga.



Previsto para hoje estava o encontro entre o Bravos do Maquis e o Sporting de Cabinda, que se jogará apenas domingo, às 15:00, duas horas antes do início da última partida da ronda 24, com o 1.º de Agosto a receber o Saurimo FC, no Estádio 11 de Novembro.



Resultados da 24.ª jornada:



- Sexta-feira, 12 abr:



Desportivo da Huíla - Progresso do Sambizanga, 0-0



- Sábado, 13 abr:



Sagrada Esperança - Recreativo da Caála, 1-0



ASA - Académica do Lobito, 0-0



Santa Rita - Cuando Cubango FC, 1-0



Interclube de Luanda - Recreativo do Libolo, 1-0,



Kabuscorp do Palanca - Petro de Luanda, 1-4



- Domingo, 14 abr:



Bravos do Maquis - Sporting de Cabinda, 15:00



1.º de Agosto - Saurimo FC, 17:00



Classificação:



1. 1.º de Agosto, 48 pontos (a)



. Petro de Luanda, 48 (menos um jogo)



3. Desportivo da Huíla, 36 (b)



4. Sagrada Esperança, 35



5. Interclube de Luanda, 34



6. Recreativo do Libolo, 31



. Kabuscorp do Palanca, 31 (c)



. Recreativo de Caála, 31



9. Progresso do Sambizanga, 29



. Bravos do Maquis, 29 (d)



11. Santa Rita de Cássia do Uíge, 24 (menos um jogo)



. Sporting de Cabinda, 24



. Académica do Lobito, 24



14. Atlético Sport Aviação (ASA), 20 (menos um jogo)



15. Cuando Cubango FC, 19



16. Saurimo FC, 15 (menos um jogo)



(a) Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;



(b) Retirados três pontos por falta à verdade desportiva;



(c) Retirados nove pontos por incumprimentos contratuais;



(d) Retirados três pontos por incumprimentos contratuais.