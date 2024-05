Petro de Luanda reforça liderança do Girabola

Com este resultado, os bicampeões angolanos, que procuram o terceiro título consecutivo sob o comando do treinador luso, reforçaram a liderança do Girabola, com 60 pontos, mais quatro que o Sagrada Esperança, segundo classificado, quando estão cumpridas 25 jornadas, faltando três para o fim do campeonato.A formação de Luanda adiantou-se no marcador por Vanilson, aos 32 minutos, tendo Tiago Azulão, ainda na primeira parte, aos 45+2, sentenciado a vitória.Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista de melhores marcadores, com 14 golos, seguido por Mussá (Desportivo da Lunda Sul), com 12.