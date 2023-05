Phil Jones abandona o Manchester United

O central de 31 anos chegou a Old Trafford em 2011/12, vindo do Blackburn, e conquistou a liga inglesa na época seguinte, naquela que foi a temporada de despedida do lendário treinador escocês Alex Ferguson.Ao todo, Jones fez 229 partida pelo Manchester United, mas apenas 13 nos últimos quatro anos devido a um grave problema nos joelhos.Por essa razão, na atual época, o internacional inglês (27 jogos) foi mesmo excluído do plantel principal, em que estão os portugueses Dalot e Bruno Fernandes.Além de uma Premier League, com os "red devils", o defesa também conquistou uma Liga Europa, com José Mourinho, em 2016/17, e uma Taça de Inglaterra.Com a saída de Jones, o guarda-redes espanhol David de Gea passará a ser o jogador mais antigo no clube, tendo chegado a Old Trafford igualmente em 2011/12.