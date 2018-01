Philippe Coutinho assina oficialmente pelo Barcelona

Lusa 08 Jan, 2018, 15:13 | Futebol Internacional

"Estou muito contente e feliz, era um sonho meu estar aqui. Espero corresponder no campo com todas as expetativas", disse o jogador logo após a assinatura, em cerimónia realizada em Camp Nou.



Coutinho, 25 anos, que se tornou na contratação mais cara na história do clube (120 ME fixos e 40 por objetivos), agradeceu ainda o esforço que o presidente do clube catalão fez para o contratar e a paciência que o clube teve em todo o processo.



O presidente do clube que comanda a liga espanhola, Josep Maria Bartomeu, recordou na ocasião que já tentava a contratação de Coutinho há alguns meses: "Tentámos no verão passado. Há algum tempo que sabiamos que era necessário cá."



Com esta transferência, Coutinho é presentemente o segundo futebolista mais caro da história, depois de o Paris Saint-Germain ter dado 222 ME pelo brasileiro Neymar (ex-FC Barcelona), mas deverá passar a terceiro, assim que se tornar definitivo o negócio da trasnferência do francês Mbappé (ex-Mónaco) para os parisienses por 180 ME.



O jogador só deverá ser opção para o 'Barça' no final do mês, depois de hoje lhe ter sido diagnosticada, nos exames médicos que realizou, uma lesão muscular na coxa direita.