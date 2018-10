Piccini chamado pela primeira vez à seleção italiana

Lusa Comentários 08 Out, 2018, 16:14 | Futebol Internacional

Piccini, que no início desta temporada se transferiu do Sporting para os espanhóis do Valência, foi chamado por Roberto Mancini para substituir o lesionado D'Ambrosio.



Além de Piccini, que já representou as seleções jovens transalpinas, mas nunca alinhou pela principal, o selecionador chamou também Lorenzo Tonelli (Sampdoria), devido à lesão de Romagnoli.



A Itália, que na primeira jornada do grupo 3 da Liga das Nações perdeu por 1-0 com Portugal, defronta na quarta-feira a Ucrânia, em jogo particular, e joga no domingo com a Polónia para a segunda jornada da nova competição europeia de seleções.