Pierre-Emerick Aubameyang regressa a França para reforçar o Marselha

"O Olympique de Marseille anuncia hoje a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang. O atacante ingressou no clube após passar com sucesso nos exames médicos", escreveu o emblema do sul de França, no sítio oficial, enquanto os britânicos desejaram "boa sorte" ao ponta de lança no "próximo capítulo da carreira".



O avançado, de 34 anos, acabou por não ter uma passagem feliz pelo clube londrino, tendo anotado apenas três golos e duas assistências em 21 jogos oficiais.



Este será o quinto clube gaulês que 'Auba' vai representar na carreira enquanto sénior, depois das passagens por Dijon, Lille, Mónaco e Saint-Étienne.



Antes do Chelsea, o internacional gabonês brilhou ao serviço dos alemães do Borussia Dortmund e dos ingleses do Arsenal, do qual saiu pela 'porta pequena', após perder a braçadeira de capitão a meio da época 2021/22.



Em janeiro de 2022, rumou a Espanha para vestir as 'cores' do FC Barcelona, tendo alcançado um bom registo de 13 golos em 23 jogos oficiais.



No ataque do Marselha, Aubameyang vai ter a companhia do português Vitinha, contratado ao Sporting de Braga em janeiro.