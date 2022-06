Pinto da Costa revela "oferta de valor considerável por Vitinha"

Na cerimónia de apresentação do novo patrocinador principal das camisolas do FC Porto para os próximos quatro anos, Pinto da Costa negou vários rumores do mercado que apontam para a `porta da saída` de alguns jogadores portistas.

"A única coisa que posso garantir é que não há nenhum contacto oficial de nenhum clube por Diogo Costa, Taremi e Toni Martínez. Houve uma oferta concreta, de um valor considerável, pelo Vitinha, que não aceitámos. Remetemos para a cláusula de rescisão. Claro que os adeptos podem estar descansados. Um euro abaixo da cláusula de rescisão e o Vitinha não sai", garantiu.

Pinto da Costa foi ainda confrontado com as palavras do treinador André Villas-Boas, que afirmou que é difícil aos `dragões` resistirem ao assédio de clubes ingleses.

O dirigente lembrou a saída do técnico do Dragão.

"Ninguém melhor que o André Villas-Boas para fazer essa afirmação. Foi o dinheiro inglês que, a oito dias do início do campeonato, o tirou da cadeira de sonho dele. A prova que é difícil resistir está no Darwin (jogador transferido do Benfica para o Liverpool por 75ME, mais 25 variáveis)", disse.

O presidente do FC Porto comentou ainda os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina ao administrador Vítor Baía e ao diretor de imprensa, Rui Cerqueira.

"Foi muito falado, deu para muitos programas e alertas e, no fim, a montanha pariu um rato. Ficou provado que aquilo que se passou foi traduzido nos castigos do CD. O nosso administrador Vítor Baía assumiu que insultou o outro cavalheiro, não vale a pena referir o que disse, e que o Rui Cerqueira teve pena maior porque era reincidente. O Sérgio Conceição foi ilibado e é um assunto encerrado", frisou.

Pinto da Costa brincou ainda com as notícias que dão como certo o interesse do Paris Saint-Germain no treinador portista, Sérgio Conceição.

"Segundo me dizem os meus amigos, acho que o Sérgio Conceição já está lá há muito tempo (em Paris). Ontem recebi um telefonema dele e, pelo vento, dava-me ideia de que estava a falar da Torre Eiffel", gracejou.