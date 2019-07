Piqué paga 2,1 milhões de euros por fraude fiscal

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2019, 11:24 / atualizado em 10 Jul, 2019, 11:24 | Futebol Internacional

O defesa central do FC Barcelona tinha recorrido da sentença do Tribunal Económico Administrativo Central, que o condenara ao pagamento de 1,5 milhões de euros por impostos em atraso, um montante acrescido de uma multa de 600.000 euros.



De acordo com a Audiência Nacional, que confirmou em 13 de maio a sentença, Piqué "simulou" a cedência de direitos de imagem à sociedade Kerard Project, com o objetivo de pagar menos impostos nos exercícios de 2008, 2009 e 2010.



"A omissão de declaração em Espanha dessas receitas foi, no mínimo, voluntária ou negligente", sublinhou o acórdão da Audiência Nacional.



O futebolista, campeão mundial em 2010 e campeão europeu em 2012, pretende apresentar um último recurso no Supremo tribunal.