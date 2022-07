Pivô bósnio Vladimir Vranjes reforça equipa de andebol do Benfica

O pivô internacional bósnio Vladimir Vranjes vai representar a equipa de andebol do Benfica na temporada 2022/23, após ter vestido as 'cores' do Meshkov Brest, da Bielorrússia, nas últimas duas épocas, informou hoje o clube lisboeta.