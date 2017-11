Pizzi contratado para selecionador da Arábia Saudita

Mário Aleixo - RTP 28 Nov, 2017, 12:04 / atualizado em 28 Nov, 2017, 12:04 | Futebol Internacional

O ex-futebolista internacional argentino, de 49 anos, que representou o FC Porto na época 2000/2001, assinou em Tóquio o contrato que o liga à federação saudita, cujos detalhes não foram revelados pela agência SPA.



Pizzi orientou a seleção chilena nos últimos dois anos, tendo conquistado a Copa América em 2016, mas falhou o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo, para a qual Portugal está qualificado, tendo abandonado a representação sul-americana no mês passado.



A federação saudita separou-se a 22 de novembro de Edgardo Bauza, anterior selecionador, também argentino, com base nos resultados obtidos nos jogos particulares, um dos quais frente a Portugal, que a equipa lusa venceu por 3-0, em Viseu.



A Arábia Saudita conquistou um lugar no Mundial de 2018, que a Rússia acolhe de 14 de junho a 15 de julho, ao ser segunda classificada do Grupo B da terceira fase da zona asiática de qualificação, atrás do Japão.