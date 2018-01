Platini recorre de suspensão para o Tribunal Europeu

Mário Aleixo - RTP 24 Jan, 2018, 12:08 / atualizado em 24 Jan, 2018, 12:08 | Futebol Internacional

Michel Platini recorreu do castigo que lhe foi aplicado para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem | Epa

"É para mim uma questão de honra. Quero que me seja feita justiça. Considero que não cometi nenhuma falta e estou determinado a provar a minha inocência", afirmou o antigo dirigente e jogador, citado pelo jornal Le Monde.



Platini foi suspenso de funções em maio de 2016, na sequência do escândalo do pagamento de 1,8 milhões de euros em 2011 por suposto trabalho de consultadoria, sem um contrato escrito, pedido por Joseph Blatter (ex-presidente da FIFA) realizado pelo francês em 2002.



Desde o veredicto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), conhecido em 9 de maio de 2016, Platini anunciou a sua intenção de "continuar a lutar nos tribunais suíços".



Em julho do ano passado, o antigo presidente da UEFA viu já o Supremo Tribunal da Suíça indeferir um recurso que então apresentou, tendo a instância judicial suíça considerado que a sanção original, decretada pelo TAS, "não é excessiva".