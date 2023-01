Podence dá vitória aos Wolves, Liverpool volta a perder

No Estádio Molineux, a primeira parte não teve golos e foi no recomeço da partida que o antigo jogador do Sporting marcou o único tento da partida da 20.ª jornada da Premier League, aos 48 minutos.Pelos ‘wolves’, que seguem no 16.º posto, com 17 pontos, os mesmos de Leicester (14.º) e Leeds (15.º), alinharam de início, além de Podence, José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho, Rúben Neves e Matheus Nunes. Toti Gomes foi lançado nos instantes finais.No sul de Inglaterra, o Brighton agudizou a crise do Liverpool, por culpa do ‘bis’ de Solomon March (47 e 53 minutos) e um outro golo do suplente utilizado Welbeck (82).O luso Fábio Carvalho esteve no banco, mas não foi utilizado por Jürgen Klopp, enquanto o compatriota Diogo Jota continua a recuperar de lesão.Para todas as competições, os ‘reds’ já não vencem desde 30 de dezembro e acabaram por ser ultrapassados precisamente pelo adversário de hoje, que é sétimo colocado, com 30, mais dois do que o emblema de Merseyside (nono).Em Liverpool, o Everton, sem o luso Rúben Vinagre na ficha de jogo, esteve na frente do ‘placard’ desde o minuto 39, quando Onana bateu o guardião Bazuzu, uma vantagem que foi anulada pelo ‘bis’ de Ward-Prowse (46 e 78), garantindo o regresso aos triunfos ao lanterna-vermelha Southampton, que tem os mesmos 15 pontos dos ‘toffees’ (19.º) e West Ham (18.º).James Ward-Prowse converteu em golo o seu 16.º livre direto na Premier League, sendo que apenas é ultrapassado pelo retirado David Beckham, que contabiliza 18 na história da competição.Dois golos de Brennan Johnson, na segunda parte, aos 56 e 85 minutos, deram ao Nothingham Forest (13.º, com 20 pontos), o triunfo sobre o Leicester (2-0).A fechar o dia, uma grande penalidade convertida pelo ponta de lança Ivan Toney (39) e um outro remate certeiro do dinamarquês Mathias Jensen (75) garantiram a vitória para o Brentford, na receção ao Bournemouth (2-0), um desfecho que coloca as ‘bees’ no oitavo posto, com 29 pontos.Os ‘cherries’ seguem em 17.º lugar, com 16, sendo a primeira equipa acima da ‘linha de água’.O Arsenal lidera isolado a Premier League, com 44 pontos, e pode ficar ainda mais confortável no topo, em caso de triunfo no domingo, na visita ao rival Tottenham.





(Com Lusa)