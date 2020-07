Podence estreia-se a marcar e "Wolves" reassumem sexto lugar

O ex-avançado do Sporting, contratado ao Olympiacos em janeiro, foi um dos quatro jogadores lusos lançados por Nuno Espírito Santo no "onze", juntamente com Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho, tendo inaugurado o marcador aos 41 minutos.



No segundo tempo, o espanhol Jonny Castro confirmou a vitória do Wolverhampton, aos 68 minutos, pouco antes de Diogo Jota e Pedro Neto serem lançados no jogo pelo técnico português.



Os "wolves" responderam, assim, à vitória do Tottenham, de José Moutinho, na véspera, e reassumiram o sexto lugar, com 59 pontos, mais um do que os "spurs", a uma jornada do final da Premier League.



Já o Everton, com o internacional português André Gomes no "onze", acabou com o sonho europeu do Sheffield United, ao vencer por 1-0 no terreno dos "blades", com um golo do brasileiro Richarlison, aos 46 minutos.



Face às vitórias do Wolverhampton e do Tottenham nesta jornada, o Sheffield, com 54 pontos, já não pode almejar mais do que o oitavo lugar, vendo, assim, esfumar-se uma possível presença na Liga Europa da próxima temporada.



No outro jogo do dia, o Brighton (15.º classificado) reforçou o estatuto de "rei dos empates" (14) - juntamente com Arsenal e Wolverhampton - e não saiu de um nulo (0-0) na receção ao tranquilo Newcastle (13.º).



Com este resultado, os "seagulls" asseguraram matematicamente a manutenção, somando 38 pontos, mais sete do que o Aston Villa, 18.º e antepenúltimo colocado, que tem um jogo a menos.