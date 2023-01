Podence marca no empate do Wolverhamtpon 1-1 na visita ao Aston Villa

Aos 12 minutos, o português, em lance individual na área, tirou um adversário do caminho e rematou para fora do alcance do guarda-redes, dando expressão ao maior controlo da sua equipa na etapa inicial, situação que se inverteu por completo no segundo tempo.



O Aston Villa forçou bastante a reviravolta e, finalmente, empatou aos 78, num lançamento longo de Mings para as costas da defesa para a velocidade de Danny Ings, que ainda beneficiou da escorregadela de José Sá na saída para ‘faturar’.



Aos 90+3, Bailey surgiu também nas costas do último reduto dos forasteiros, evitou José Sá, porém, com a baliza deserta, atirou ao lado, perdida que o fez terminar o encontro em lágrimas.



O guarda-redes José Sá, o defesa Nélson Semedo, os médios Matheus Nunes, Rúben Neves e João Moutinho e o avançado Podence foram titulares na equipa do espanhol Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, que, ao terceiro jogo no comando técnico da equipa, já experimentou os três resultados possíveis.



O Wolverhampton é 19.º, com 14 pontos, a um de Everton e West Ham, enquanto o Aston Villa é 11.º, com 22.



O Tottenham chegou ao intervalo empatado a zero na visita ao tranquilo Crystal Palace, contudo, foi avassalador no segundo tempo, impondo-se por 4-0 e com isso mantendo o quinto lugar, isolado, com 33 pontos, a 11 do líder Arsenal, que tem uma partida a menos.



O Leeds e o West Ham empataram 2-2, resultado mais interessante para os forasteiros, no 17.º, com os mesmos 15 pontos do Everton, 18.º, já em posição de descida: os anfitriões somam 17 pontos, mas menos um desafio.



Com um tento solitário do avançado nigeriano Taiwo Awoniyi, aos 27 minutos, o Nottingham Forest ganhou fôlego na zona aflita da classificação, ao impor-se por 1-0 na visita ao Southampton, lanterna-vermelha.