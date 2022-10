Polícia indonésia investiga agentes em ação no estádio em Java

Segundo Dedi Prasetyo, porta-voz da polícia, os oficiais que estão a ser alvo de uma investigação eram os responsáveis pelo uso de armas de gás lacrimogéneo, no estádio de futebol Kanjuruhan, em Malang, onde ocorreram os incidentes.



De acordo com a mesma fonte, as autoridades estão a visionar as imagens captadas pelas câmaras de segurança junto ao estádio para tentar identificar os suspeitos de “causarem distúrbios no interior e exterior do recinto”.



A tragédia, uma das piores da história do futebol, ocorreu no sábado à noite, quando cerca de 3.000 adeptos invadiram o campo após a derrota da equipa da casa, o Arema FC, frente aos rivais do Persebaya Surabaya, por 3-2.



A polícia usou gás lacrimogéneo para tentar controlar os adeptos em fúria, mas a sua ação acabou por provocar o pânico, com milhares de pessoas a precipitarem-se para a saída.



Muitas das pessoas morreram espezinhadas no caos da debandada, e os tumultos estenderam-se ao exterior do estádio.



O campeonato indonésio foi suspenso e as autoridades ordenaram um inquérito aos incidentes.



Presidente do Arema FC pede desculpa



O presidente do clube de futebol indonésio Arema FC pediu desculpa e garantiu que está a “cooperar e a apoiar” a investigação ao trágico acontecimento.



“Esperamos encontrar a raiz do problema”, disse Gilang Widya Pramana, numa breve declaração ao canal televisivo Kompas TV, garantindo que o clube “compensará financeiramente as famílias das vítimas e dos feridos”.