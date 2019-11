Polícia ucraniana procura adeptos que dirigiram insultos racistas a Taison

As autoridades ucranianas procuram identificar e encontrar cerca de 20 adeptos do Dínamo de Kiev, como parte da investigação aos insultos racistas dirigidos ao futebolista Taison, do Shakhtar Donetsk, disse esta terça-feira a polícia da cidade de Kharkiv.