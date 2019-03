Polónia e Noruega lutam pela conquista da Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Mar, 2019, 08:06 / atualizado em 06 Mar, 2019, 08:06 | Futebol Internacional

Os treinadores e jogadoras da Polónia e da Noruega que participaram na conferência de antevisão da final da Algarve Cup 2019 expressaram o seu contentamento por alcançarem o jogo decisivo e prometeram fazer tudo para vencer a prova.



"Ficámos de fora da competição durante dez anos e estamos contentes por cá estar e por termos alcançado a final. Podemos esperar duas boas equipas, fortes do ponto de vista técnico, tático e físico. Estamos preparados para a final", realçou Milosz Stepinski, selecionador da Polónia.



A final do torneio vai ser disputada no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal (Lagoa), esta quarta-feira, às 18h00, entre os dois melhores primeiros classificados da fase de grupos.



"Estamos muito contentes por estar na final. Queremos meter um onze inicial forte para o jogo desta quarta-feira. Estamos entusiasmados por defrontarmos um adversário forte. Veremos qual será o resultado. Estamos confiantes em fazer um bom jogo", atirou o selecionador norueguês, Martin Sjögren.



Por seu turno, Katarzyna Kiedrzynek, jogadora da Polónia, considerou que a oportunidade de disputar a conquista do troféu é "uma experiência muito boa", acrescentando que a formação polaca mereceu atingir a final e apontando para uma exibição de "alto nível".



Já Caroline Graham Hansen, jogadora da Noruega, destacou o enstusiamo com que a equipa está a encarar o embate com as polacas, sublinhando que se espera um "jogo intenso", assegurando que a formação nórdica está preparada para o desafio.



A equipa das quinas também joga esta quarta-feira, frente à Islândia, no jogo que vai ditar quem fica na 9.ª e na 10.ª posição deste torneio de futebol feminino.