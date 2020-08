Polónia, Hungria, Grécia e Chipre podem receber jogos da UEFA em campo neutro

Na reunião mantida com representantes das 55 federações nacionais que integram o organismo, foi debatida a alteração aos regulamentos da Liga dos Campeões e Liga Europa de 2020/21, "que regula as restrições de viagens e os testes positivos à covid-19, que podem ter impacto na continuidade das competições".



"Foi referido que, para cumprir as restrições de viagens e requisitos de quarentena emitidos pelas autoridades, alguns jogos poderão ter de ser transferidos para países/estádios neutros e foram apresentados cenários detalhados", referiu a UEFA, em comunicado.



Perante esta situação, as federações de Polónia, Hungria, Grécia e Chipre disponibilizaram-se para acolher partidas "em alguns dos seus estádios nas datas programadas e oferecendo corredores de viagem para que as equipas se possam deslocar sem restrições para competir".



Nesta reunião, que teve como mote o regresso das competições sob alçada da UEFA, foi igualmente debatida a possibilidade de, em setembro, se realizarem jogos internacionais em campos neutros, tendo em conta as dificuldades que as seleções nacionais vão ter de enfrentar devido às restrições nas viagens.



O organismo considerou que esta alternativa "não pode ser descartada nesta fase" e frisou que "será necessária uma cooperação estreita entre todas as equipas e a UEFA, de forma a garantir a realização regular de todos os jogos".



O regresso dos adeptos aos estádios também foi abordado na reunião, sendo que a UEFA assegurou estar a "acompanhar permanentemente a evolução das regras nos diferentes países" e revelou que, em meados deste mês, irá rever "se a decisão atual de realizar todos os jogos à porta fechada pode ser, pelo menos, parcialmente alterada".



Por outro lado, foram entregues "propostas para reagendar a maioria" dos campeonatos de seleções jovens "para a primavera de 2021".