Ponferradina, de José Gomes, soma primeira derrota do segundo escalão em Espanha

A equipa do treinador português, que somava dois triunfos, saiu derrotada de Eibar, com um golo apontado Gustavo Blanco, nos descontos do primeiro tempo (45+1).



O defesa Aldair Neves, jogador que na última época atuava no terceiro escalão português, na Sanjoanense, foi lançado na partida por José Gomes no início do segundo tempo, para o lugar de Yuri.



O Eibar lidera a prova, com sete pontos, os mesmos que o Albacete, enquanto o Ponteferradina é uma das cinco equipas que segue com seis pontos.



José Gomes regressou esta temporada à LaLiga2, depois de ter comandado o Almeria em 2019/20 e 2020/21.