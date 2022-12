Pontapé de moinho de Richarlison eleito o melhor golo do Mundial2022

Voted by you and only you:



🕊🇧🇷 @richarlison97's bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022



O pontapé de moinho do internacional brasileiro, que fixou o triunfo por 2-0 em 24 de novembro, foi o mais votado pelos internautas, batendo a concorrência de outros nove tentos que se encontravam a votação, entre os quais outro do próprio Richarlison, frente à Coreia do Sul, nos oitavos de final (vitória por 4-1).

Da lista de 10 golos levados a votação online fazia igualmente parte um do médio argentino Enzo Fernández, que alinha no Benfica, no caso diante do México, na segunda jornada do Grupo C, que os argentinos venceram por 2-0.Salem Al-Dawsari (Arábia Saudita), Cody Gakpo (Países Baixos), Vincent Aboubakar (Camarões), Luis Chávez (México), Kylian Mbappé (França), Paik Seung-Ho (Coreia do Sul) e Neymar (Brasil) eram os outros nomeados para o prémio de melhor golo do Mundial2022.A Argentina conquistou a última edição do Campeonato do Mundo, no domingo, ao vencer a final diante da França no desempate por grandes penalidades, após o empate 3-3 no final do prolongamento.