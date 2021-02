Pornografia infantil leva ex-futebolista a tribunal

Metzelder está acusado de posse de imagens de pornografia infantil e de as ter enviado a pessoas conhecidas através da aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp.



O antigo defesa, de 40 anos, desempenhava funções de treinador na Federação Alemã de Futebol, quando a investigação ao caso foi aberta, em setembro de 2019.



De acordo com o jornal Bild, Metzelder, foi denunciado por uma antiga companheira, depois desta ter recebido, pelo menos, 15 imagens de pornografia infantil.



Vice-campeão mundial em 2002, Metzelder somou 47 internacionalizações na seleção germânica, entre 2001 e 2008.



Enquanto jogador, fez quase toda a carreira na Alemanha, onde representou o Borussia Dortmund e o Schalke 04, e, entre 2007 e 2010, alinhou nos espanhóis do Real Madrid.



Depois de terminar a carreira, em 2013, tornou-se diretor de uma agência de publicidade e de uma fundação com o seu nome, que apoia projetos dirigidos a crianças e jovens.