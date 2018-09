Portista Marega convocado para a seleção do Mali

Lusa Comentários 26 Set, 2018, 17:43 | Futebol Internacional

O jogador de 27 anos está entre os escolhidos de Mohamed Magassouba, que foi nomeado para o cargo em 08 de setembro, para os dois jogos com a seleção do Burundi, em 16 e 16 de outubro, referentes às terceira e quarta jornadas do grupo C da fase de apuramento para a edição de 2019 da CAN.



O avançado do FC Porto conta com dois golos em 14 internalizações ao serviço das 'águias'.



A seleção do Mali lidera o grupo com seis pontos, depois de duas vitórias em casa frente ao Gabão (2-1) e fora frente ao Sudão do Sul (3-0).