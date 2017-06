Portistas Herrera, Corona e Layún e benfiquista Jiménez na seleção do México

Lusa 02 Jun, 2017, 17:20 | Futebol Internacional

O selecionador mexicano, o colombiano Juan Carlos Osorio, voltou a confiar nos três 'dragões' e na 'águia' para os encontros com as Honduras e Estados Unidos, a 08 e 11 de junho, respetivamente, ambos na Cidade do México.



Disputados quatro jornadas, o México lidera o apuramento da América do Norte, Central e Caraíbas para o Mundial2018 da Rússia com 10 pontos, seguido da Costa rica com sete, Panamá com cinco, Estados Unidos e Honduras com quatro, e Trinidad e Tobago com apenas três.



O grupo vai concentrar-se domingo no centro de alto rendimento instalado na capital mexicana.