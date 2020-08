Portland Timbers conquistam MLS ao derrotarem Orlando City

O francês Larrys Mabiala, aos 27 minutos, deu vantagem à formação de Portland, o uruguaio Mauricio Pereyra empatou para os Orlando City, aos 39, a passe de Nani, mas o croata Dario Zuparic sentenciou a partida, aos 66.O capitão Nani e o lateral esquerdo João Moutinho alinharam a tempo inteiro no encontro disputado sem público, nas instalações da Disney, onde os Timers, campeões de 2015 da MLS e finalistas em 2018, venceram o MLS is back tournament’ (A MLS está de volta, em português).Esta prova seguiu um formato com seis grupos de quatro equipas – Dallas e Nashville não participaram –, seguindo-se as fases a eliminar, a partir dos oitavos de final.Com a vitória no torneio, os Timbers, finalistas vencidos na MLS em 2018, asseguraram uma vaga na Liga dos Campeões da CONCACAF.

Para esta quarta-feira está marcada a retoma da fase regular da MLS, igualmente à porta fechada, depois da suspensão em março devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. As 26 equipas vão disputar 18 lugares nos "play-offs", previstos entre 20 de novembro e 12 de dezembro.