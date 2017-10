Portugal à espera da Suíça para o jogo do tudo ou nada

Mário Aleixo - RTP 08 Out, 2017, 09:38 / atualizado em 08 Out, 2017, 09:41 | Futebol Internacional

Dois golos na segunda parte, de Cristiano Ronaldo e André Silva, selaram o triunfo de Portugal em Andorra, por 2-0.



No final o selecionador nacional, Fernando Santos, reconheceu o mérito da vitória mas admitiu que faltou à equipa uma melhor adaptação ao relvado sintético.





Teste de Andorra ultrapassado

À procura de mais uma fase final

Previsíveis algumas mexidas no "onze titular

Agora o desafio frente aos suíços é de crucial importância dado que defina o primeiro e segundo lugares do grupo. A primeira posição dá o acesso direto à fase final do mundial, o segundo lugar permite jogar o "play-off" a duas mãos, entre 9 de novmebro e 12 de dezembro, de apuramento para a Rússia.A Portugal só a vitória interessa no jogo de terça-feira, pois permite igualar a Suíça no primeiro lugar do grupo, com o desempate a ser favorável à seleção lusa que tem vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos que é o primeiro fator de desempate.O jogo com os helvéticos está a dois dias de distância e Fernando Santos sabe que só a vitória interessa e por isso é peremptório ao afirmar que "Portugal vai ganhar à Suíça".O Portugal-Suíça joga-se no Estádio da Luz, a partir das 19h45, com arbitragem do Cüneyt Çakir.A seleção nacional aterra em Lisboa, ao início da tarde deste domingo, e treina no Estádio da Luz, às 18h00.Para o desafio já só é possível adquirir bilhetes para o jogo no hipermercado Continente do Centro Comercial Colombo.A seleção portuguesa deverá apresentar-se na máxima força frente à Suíça, na terça-feira, depois de ter passado incólume na deslocação a Andorra.Portugal iniciou a última e decisiva dupla jornada do Grupo B obrigado a vencer em Andorra, num encontro que tinha vários riscos para a formação lusa e que poderia resultar em algumas baixas para o duelo decisivo com os helvéticos.Além do relvado puramente sintético do Estádio Nacional de Andorra, mais pródigo a lesões, Portugal estava com seis jogadores em risco de castigo, incluindo Cristiano Ronaldo.A seleção lusa sobreviveu, alcançando um triunfo por 2-0, e Fernando Santos regressou a casa satisfeito por poder contar com os 25 jogadores convocados, incluindo o seu capitão.Portugal vai subir ao relvado do Estádio da Luz à procura de garantir a sétima presença na fase final de um Campeonato do Mundo, quinta consecutiva, e "vingar" a derrota sofrida perante a Suíça (2-0), logo na primeira jornada do Grupo B.Em Basileia, Fernando Santos viveu o seu único desaire à frente da seleção nacional, em jogos oficiais, com Ronaldo ausente. O capitão estava ainda a recuperar da lesão sofrida na final do Euro2016.Sempre que contou com Ronaldo em jogos de qualificação, Fernando Santos e Portugal venceram sempre, somando 15 triunfos, contabilizando o apuramento para o Euro2016 e agora para o Mundial2018.O avançado, que leva 15 golos na fase de qualificação, deverá voltar a fazer dupla com André Silva na frente, num 'onze' em que são esperadas algumas alterações.Na defesa, Cédric deverá regressar ao lado direito e José Fonte poderá voltar a fazer dupla com Pepe no centro. Os dois jogadores, que atuam em Inglaterra, estavam em risco de suspensão e foram poupados em Andorra.As maiores dúvidas, como tem sido hábito, aparecem no meio-campo, com William Carvalho, João Moutinho e André Gomes, que não foram utilizados na penúltima ronda, a poderem ser apostas de Fernando Santos.Portugal volta a estar num jogo com estas características (com o vencedor a garantir um lugar na fase final) 14 anos depois, novamente no apuramento para um Campeonato do Mundo, tal como ocorreu frente à Itália, na corrida para o Mundial1994, disputado nos Estados Unidos.Nessa altura, a seleção nacional foi a Milão obrigada a bater os transalpinos, para assegurar o primeiro lugar do Grupo 1, mas acabou derrotada por 1-0.O Portugal-Suíça está agendado para terça-feira, às 19:45, e vai ser arbitrado pelo turco Cüneyt Çakir.