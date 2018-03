Portugal ataca terceiro lugar na Algarve Cup

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Mar, 2018, 08:19 / atualizado em 07 Mar, 2018, 11:35 | Futebol Internacional

À partida a equipa das quinas já garantiu a melhor posição de sempre na competição superando o 8.º lugar de 2004 e 2009.



A consistência da formação nacional evidenciou-se ao longo da prova com vitórias sobre a China (2-1) e Noruega (2-0) e o empate com a Austrália (0-0), seleções com um "ranking" superior ao de Portugal.



O treinador nacional Francisco Neto no lançamento da partida desta quarta-feira assegurou que "aconteça o que acontecer a equipa está mais forte do que no primeiro dia do torneio".



Uma única preocupação persiste no espírito do líder da equipa, o cansaço acumulado que as jogadoras podem sentir.





O técnico da seleção ainda explicou as razões do sucesso ao afirmar que "as atletas sentem que ao impor a sua forma de jogar conseguem criar problemas a todos os adversários".Portugal tem nesta altura a melhor defesa da competição, cujo vencedor sairá do encontro Holanda-Suécia, com início marcado para as 18h30, no Estádio do Algarve.