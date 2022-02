Portugal bate Noruega na estreia

Tatiana Pinto (22 minutos) e Carolina Mendes (90+4) marcaram os golos da vitória de Portugal, 29.º do `ranking` mundial, sobre a Noruega, 12.ª e que venceu por cinco vezes a prova algarvia.

Com a segunda vitória em sete encontros com a Noruega, Portugal lidera a Algarve Cup, com três pontos os mesmos da Itália, que hoje venceu a Dinamarca, por 1-0.

Num torneio disputado por cinco equipas, a final vai ser disputada entre as duas seleções com mais pontos, e melhor diferença de golos, enquanto as outras três equipas vão disputar as restantes posições entre si, em jogos de 45 minutos cada.