Portugal carimba passaporte para o Europeu de sub-17 com goleada por 9-1

No Estádio do Fontelo, Juho Talvitie adiantou os nórdicos com um golo logo aos dois minutos, mas Portugal respondeu com um golo de Afonso Moreira, aos 11, e, dois minutos depois, João Gonçalves com um remate bem colocado deixou a seleção lusa na frente. Sobre o minuto final da primeira parte, José Rodrigues, de cabeça, levou a equipa nacional com uma vantagem de dois golos para o intervalo.



No segundo tempo, a história do jogo é a dos golos, e do avolumar do resultado até aos 9-1 final, com destaque para José Rodrigues, que fez o segundo da conta pessoal de penálti, aos 60 minutos, a castigar uma falta sobre Ivan Lima, e que valeu a expulsão a Eero, e voltou a marcar aos 65.



Também Rodrigo Ribeiro, lançado por José Lima aos 63 minutos, em meia hora de jogo fez três golos (71, 80 e 89).



Diogo Monteiro, de cabeça, aos 90+2, assinou o nono golo de Portugal, que com esta vitória robusta fechou a Ronda de Elite com três vitórias, depois dos triunfos por 4-1 sobre a República da Irlanda e de 2-1 frente à Bulgária.



Portugal vai marcar presença na fase final do Europeu de sub17, que se vai jogar em Israel entre 16 de maio e 01 de junho deste ano.







Jogo no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.



Finlândia - Portugal, 9-1.



Ao intervalo: 1-3.



Marcadores:



1-0, Juho Talvitie, 02 minutos.



1-1, Afonso Moreira, 11.



1-2, João Gonçalves, 13.



1-3, José Rodrigues, 45+1.



1-4, José Rodrigues, 60 (grande penalidade)



1-5, José Rodrigues, 75.



1-6, Rodrigo Ribeiro, 74



1-7, Rodrigo Ribeiro, 80



1-8, Rodrigo Ribeiro, 89



1-9, Diogo Monteiro, 90+2.







Equipas:



- Finlândia: Kuisma, Naamo, Freitas Von Hellens, Eero, Tomas Galvez (Juho Lahteenmaki), 46), Toivonen (Dren Ternava, 46), Juho Talvitie, Armstrong, Laime (Vuorinen, 46), Hanninen (Lika, 74) e Jalonen (Aaro Tiohonen, 69)



(Suplentes: Ramula, Ezeh, Aaro Tihonen, Gronblom, Vuorinen, Kekarainen, Ternava, Lika e Juho Lahteenmaki).



Selecionador: Erkka Lehtola.



- Portugal: Diogo Fernandes, João Conceição, Diogo Monteiro, João Moniz, Leonardo Barroso, Ussmane Djaló (João Veloso, 63), Rafael Luís, João Gonçalves (Afonso Duarte, 77), Ivan Lima (Tiago Pinto, 63), Afonso Moreira (Rodrigo Ribeiro, 63) e José Rodrigues (Gustavo Varela, 77).



(Suplentes: Diogo Silva, Luís Gomes, Gustavo Varela, Rodrigo Ribeiro, João Veloso, Diogo Rodrigues, Afonso Duarte, Tiago Pinto e Martim Fernandes).



Selecionador: José Lima.







Árbitro: Adam Ladebäck (Suécia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Afonso Moreira (35), Eero (51). Cartão vermelho para Eero (60).



Assistência: 573 espetadores.