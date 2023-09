Portugal chega pela primeira vez aos nove golos

No sexto jogo sob o comando do espanhol Roberto Martínez, da sexta ronda do Grupo J de apuramento para o Euro2024, Portugal superou três triunfos por 8-0, conseguidos face ao Liechtentein, em duas ocasiões, e ao Kuwait.

A formação das `quinas` havia conseguido `chapa 8` face ao Liechtenstein em 18 de dezembro de 1994, na antiga Luz, na corrida ao Euro96, e em 09 de junho de 1999, em Coimbra, na qualificação para o Euro2000.

A outra seleção que Portugal derrotou por 8-0 foi o Kuwait, em 19 de novembro de 2003, em Leiria, no que é ainda o recorde no que respeita a jogos particulares.

Hoje, no Estádio Algarve, o recorde absoluto foi batido por `culpa` dos golos de Gonçalo Inácio (12 e 45+4 minutos), Gonçalo Ramos (18 e 34), Diogo Jota (57 e 77), Ricardo Horta (67), Bruno Fernandes (83) e João Félix (88).

Para o quinto golear do ranking luso baixaram as cinco goleadas por 7-0, incluindo as únicas obtidas fora (7-0 ao Liechtenstein, em Eschen, em 15 de agosto de 1995) e em campo neutro (7-0 à Coreia do Norte, na Cidade do Cabo, na África do Sul, em 21 de junho de 2010).

Portugal também venceu por 7-0 o Azerbaijão, em 26 de março de 1999, em Guimarães, a Estónia, em 08 de junho de 2016, e Andorra, em 11 de novembro de 2020.