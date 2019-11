Portugal com campeã França na Ronda de Elite do Europeu feminino de sub-19

De acordo com o sorteio realizado em Nyon, na Suíça, Portugal ficou no Grupo 5, que, como os restantes seis agrupamentos, vai realizar-se entre 6 e 14 de abril de 2020.



O local do míni torneio e as datas dos jogos ainda vão ser anunciados pela UEFA.



O vencedor de cada um dos sete grupos da Ronda de Elite junta-se à anfitriã Geórgia na fase final, entre 21 de julho e 2 de agosto.