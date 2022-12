Portugal conhece adversários no Euro feminino de sub-19

Os jogos de apuramento do Grupo 3 da Liga A decorrem em 5, 8 e 11 de abril, com a seleção das quinas a ser a anfitriã do grupo.Nesta ronda de elite apuram-se para o Europeu em 2023 os sete primeiros classificados e o segundo melhor classificado, caso a Bélgica, anfitriã da fase final do Europeu (de 18 a 30 de julho), vença o grupo 7 de apuramento.Na qualificação, as equipas últimas classificadas da Ronda de Elite são relegadas à Liga B.