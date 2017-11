Portugal conhece adversários no Europeu feminino de sub-17

Mário Aleixo - RTP 24 Nov, 2017, 12:09 / atualizado em 24 Nov, 2017, 12:12 | Futebol Internacional

Portugal, que disputou o Europeu uma única vez, em 2013, na Inglaterra, tendo sido eliminado na fase de grupos, foi sorteado no grupo 1 da ronda de elite, no qual apenas o vencedor se apura para a fase final, que se vai disputar na Lituânia, entre 9 e 21 de maio de 2018.



O Campeonato da Europa de sub-17 de 2018 tem o aliciante de proporcionar aos três primeiros classificados a qualificação para a fase final do Mundial da categoria, que se vai realizar no Uruguai, entre 13 de novembro e 1 de dezembro do próximo ano.

Seleção feminina defronta Sérvia, Dinamarca e País de Gales para o Euro de sub-19

A seleção portuguesa de futebol feminino vai defrontar Sérvia, Dinamarca e País de Gales no Grupo 6 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu de 2018, a disputar na Suíça.



A equipa das quinas vai disputar uma das sete vagas para a fase final, asseguradas pelos vencedores dos grupos, nos torneios a disputar entre 2 e 10 de abril ou 4 e 12 de junho de 2018.



Portugal chegou a esta fase graças ao segundo lugar no Grupo 5 da primeira fase de qualificação, disputado em solo luso, em outubro último, conquistando seis pontos, menos três do que a Noruega.



A fase final do Europeu vai ser disputada na Suíça, entre 18 e 30 de julho de 2018.



A seleção lusa só por uma vez chegou à fase final da competição, em 2012, quando foi eliminada nas meias-finais pela Espanha, que viria a perder a final frente à Suécia, por 1-0 após prolongamento.