Portugal continua sem perder na Liga das Nações

O resultado deixa tudo em aberto no grupo 3, tanto mais que a Croácia derrotou a Suécia, por 2-1, e reentra na corrida pelo apuramento.Num dia em que estiveram em ação mais dois grupos, deixou de haver equipas só com vitórias e tudo está ainda por definir, nos quatro grupos da Liga das Nações A, aqueles de onde vão sair as quatro formações da "final four".O jogo grande do dia era mesmo o do Stade de France, a que chegavam invictos o campeão do mundo e o campeão da Europa, sendo que os gauleses tinham o incentivo especial de querer vingar a final perdida do Euro2016.Portugal com ascendente na primeira parte, a França na segunda, mas 90 minutos sem golos ditaram um empate que deixa ambos com sete pontos, com a vitória no grupo a decidir-se provavelmente no reencontro, em Portugal.A Croácia bateu a Suécia por 2-1, atinge os três pontos e ainda sonha com o apuramento, mas já depende de terceiros. Para os nórdicos, é praticamente o fim do caminho - só por "milagre" o podem conseguir, já que estão ainda para pontuar.

Em Zagreb, Nikola Vlasic abriu o marcador, aos 31, Berg empatou, aos 66, e Kramaric deu a vitória aos croatas, aos 84.