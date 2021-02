Portugal defronta Escócia em campo neutro na qualificação para o Euro2022 feminino

O jogo do grupo E, agendado para 23 de fevereiro, estava inicialmente marcado para o estádio Easter Road, em Edimburgo, mas será disputado em campo neutro, face às "restrições impostas nas viagens entre o Reino Unido e Portugal, que entraram em vigor em 14 de janeiro e que não excluem atletas profissionais", informou o organismo, no site oficial.

O governo britânico suspendeu as ligações aéreas com Portugal para tentar impedir a entrada da estirpe brasileira do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, e proibiu também chegadas do Brasil e de outros países sul-americanos.

Desta forma, o encontro da oitava e última jornada do grupo E de apuramento para o Euro2022 vai ter lugar em Larnaca, em Chipre, onde, de resto, as escocesas jogarão quatro dias antes, em 19 de fevereiro, diante da congénere cipriota.

Portugal ocupa o segundo lugar do grupo E, com 16 pontos, em igualdade com a líder Finlândia, a qual vai defrontar em 19 de fevereiro, em Helsínquia. Já a Escócia é terceira colocada, com nove pontos e já sem possibilidades de apuramento direto ou através do `play-off`.

Os primeiros classificados dos nove grupos qualificam-se de forma direta para a fase final do Euro2022, enquanto os segundos colocados terão de disputar um `play-off` de acesso.