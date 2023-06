Portugal defronta Espanha, Suécia e Turquia no caminho para o Euro de sub-19 feminino

As 51 seleções integrantes do sorteio foram divididas em função da segunda ronda da época 2022/23 pela Liga A (28) e Liga B (23).



Portugal integra a Liga A, juntamente com Espanha, Suécia e Turquia, nos primeiros sete agrupamentos de quatro seleções. Depois deste torneio, a disputar em solo sueco, os vencedores avançam para a segunda ronda e disputam o acesso à fase final, que vai ser disputada na Lituânia em 2024.



A equipa das 'quinas' falhou o apuramento para a edição de 2023 do Campeonato da Europa do escalão, que vai ser disputado na Bélgica.



A única presença lusa numa fase final de um Europeu de sub-19 feminino remonta a 2012, quando, na Turquia, chegou às meias-finais.