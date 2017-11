Portugal defronta EUA a testar alternativas de futuro

Mário Aleixo - RTP 14 Nov, 2017, 08:54 / atualizado em 14 Nov, 2017, 08:54 | Futebol Internacional

O selecionador mostrou-se satisfeito após a vitória de sexta-feira perante a Arábia Saudita (3-0), em Viseu, num encontro que teve quatro estreias absolutas (Edgar Ié, Kevin Rodrigues, Bruno Fernandes e Bruma), um regresso (Manuel Fernandes) e alguns jogadores ainda a dar os primeiros passos na equipa principal, como Ricardo Pereira, Ruben Neves e Gonçalo Guedes.



A partir das 20h45, no Estádio Municipal de Leiria, perante os norte-americanos, estes jogadores deverão ter nova oportunidade para se mostrar a Fernando Santos, num jogo em que a lista de estreantes promete voltar a aumentar.



José Sá, que tirou ao espanhol Iker Casillas a titularidade na baliza do FC Porto, deverá alcançar a sua primeira internacionalização, assim como o defesa Ricardo Ferreira, do Sp. Braga, o médio Rony Lopes, do Mónaco, e o avançado Gonçalo Paciência.



Na conferência de imprensa de antevisão do jogo o selecionador Fernando Santos confirmou que não jogará a mesma equipa que defrontou os sauditas mas atuarão alguns dos habituais titulares para manter um "onze" de alta voltagem.





Sobre o adversário desta noite o técnico português reconheceu que se trata de uma equipa com um jogo objetivo, rápido e com boa qualidade técnica.O duelo com o Estados Unidos vai ser o último da seleção nacional em 2017, numa fase em que já prepara a participação no Campeonato do Mundo da Rússia, prova que não vai contar com a presença dos norte-americanos, que falharam a qualificação, algo que já não sucedia desde o Mundial de 1986.A receita do jogo, à semelhança do que aconteceu no Portugal-Arábia Saudita, vai reverter para as vítimas dos incêndios que, recentemente, atingiram o país.arbitragem do inglês Anthony Taylor com