Portugal defronta Suíça nas meias-finais da Liga das Nações

A equipa campeã europeia, vencedora do grupo 3 da primeira fase, disputará o acesso à final com a Suíça, primeira classificada do Grupo 2, em jogo marcado para 5 de junho de 2019, no Estádio do Dragão, no Porto.



A outra meia-final realiza-se no dia seguinte, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, entre a Holanda e a Inglaterra, vencedoras dos grupos 1 e 4, respetivamente.





A final da nova competição da UEFA e o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares estão agendados para 9 de junho de 2019, nos mesmo recintos.