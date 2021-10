Portugal domina e goleia Bulgária rumo ao Mundial feminino

Cinco dias após o sofrido 2-1 à Sérvia, em Setúbal, Francisco Neto promoveu cinco alterações e a formação das ‘quinas’ resolveu nos primeiros compassos, com um autogolo de Yanitsa Ivanova, aos três minutos, e um tento de Jéssica Silva, aos quatro.



A seleção lusa garantiu, desde logo, os três pontos e, até final, exibiu uma superioridade incontestável – 20-1 em remates -, chegando à goleada com golos de Diana Silva, aos 57 minutos, Diana Gomes, aos 70, e Carole Costa, aos 76, de penálti.



Desta forma, Portugal, que arrancou a qualificação com um frustrante empate na Turquia (1-1), passou a somar 10 pontos, reforçando o segundo lugar, atrás da ‘super’ favorita Alemanha, que soma 12, depois do 7-0 de hoje a Israel.



Em relação ao triunfo por 2-1 sobre a Sérvia, Francisco Neto mexeu em todos os setores, trocando Patrícia Morais, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Andreia Norton e Francisca Nazareth por Inês Pereira, Diana Gomes, Alícia Correia, Andreia Faria e Jéssica Silva, mas mantendo o ‘4-3-3’.



A formação das ‘quinas’ entrou a dominar e adiantou-se no marcador logo aos três minutos, num ataque pela direita, com Jéssica Silva a lançar Ana Borges, que centrou para o corte desajeitado de Yanitsa Ivanova para a sua própria baliza.



Na jogada seguinte, Portugal voltou a marcar, em mais umum lance no lado direito, desta vez com Ana Borges a lançar Diana Silva, que cruzou para a pequena área, onde apareceu Jéssica Silva, mais rápida, a desviar da guarda-redes búlgara.



Com tanta facilidade, a formação portuguesa como que ‘adormeceu’, estado em que se manteve até meio da primeira parte, mas, ainda assim, Andreia Faria sofreu um penálti, não assinalado, e Shahanska evitou o golo de Diana Silva.



Um remate de fora da área de Dolores Silva, aos 23 minutos, ‘acordou’ Portugal, que passou a carregar mais e ameaçou várias vezes o terceiro golo, por Andreia Jacinto (27 minutos), Diana Silva (34 e 38) e Carole Costa, de livre direto (45+2).



Após uma primeira parte que fechou com um 9-0 de Portugal em remates e um 9-0 da Bulgária em faltas, a segunda começou com a primeira, e única, tentativa das anfitriãs em 'alvejar' a baliza lusa, por Petkova, que atirou muito por cima, aos 50 minutos.



O conjunto das ‘quinas’ continuou, porém, por cima e, depois de falhanços de Jéssica Silva (52 minutos) e Andreia Jacinto (53), chegou ao terceiro golo, por Diana Silva, que, rápida, aproveitou da melhor maneira um mau corte de Razhgeva, aos 57 minutos.



A ‘dança’ das substituições foi o ‘movimento’ seguinte e reforçou ainda mais a superioridade lusa, com as jogadoras lançadas por Francisco Neto a trazerem nova energia.



No espaço de seis minutos, as duas centrais marcaram, Diana Gomes com a coxa direita, após canto de Suzane Pires e saída em falso de Shahanska, aos 70, e Carole Costa de grande penalidade, com classe, aos 76, após falta na área sobre Francisca Nazareth.



Aos 78 minutos, a Bulgária ficou reduzida a 10 unidades, por expulsão de Dimitrova, e Portugal foi em busca do golo ‘meia dúzia’, que acabou por não surgir.



Jogo no Estádio do Lokomotiv Plovid, em Plovdiv, na Bulgária.



Bulgária - Portugal, 0-5.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadoras:



0-1, Yanitsa Ivanova, 03 minutos (própria baliza).



0-2, Jéssica Silva, 04.



0-3, Diana Silva, 57.



0-4, Diana Gomes, 70.



0-5, Carole Costa, 76 (grande penalidade).



Equipas:



- Bulgária: Roksana Shahanska, Yanitsa Ivanova, Nikoleta Boycheva, Nora Dimitrova, Taya Penkova (Zhasmina Atanasova, 62), Veronika Gotseva (Diana-Mihaela Atanasova, 81), Nina Georgieva (Leonora Zheleva, 74), Monika Razhgeva, Yana Dineva (Bilyana Pencheva, 62), Simona Petkova e Yuliana Alekandrova (Velina Koshuleva, 81).



(Suplentes: Nina Karabelyova, Diana-Mihaela Atanasova, Leonora Zheleva, Velina Koshuleva, Bilyana Pencheva, Aleksandra Yaneva, Zhasmina Atanasova e Gergana Iliycheva).



Selecionadora: Silviya Radoyska.



- Portugal: Inês Pereira, Catarina Amado (Francisca Nazareth, 58), Diana Gomes, Carole Costa, Alícia Correia, Dolores Silva (Fátima Pinto, 73), Andreia Faria (Tatiana Pinto, 57), Andreia Jacinto (Suzane Pires, 67), Ana Borges, Jéssica Silva e Diana Silva (Carolina Mendes, 67).



(Suplentes: Patrícia Morais, Rute Costa, Sílvia Rebelo, Lúcia Alves, Joana Marchão, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Suzane Pires, Carolina Mendes, Andreia Norton, Francisca Nazareth e Telma Encarnação).



Selecionador: Francisco Neto.



Árbitra: Alina Pesu (Roménia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nora Dimitrova (45+1 e 78) e Bilyana Pencheva (66). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Nora Dimitrova (78).