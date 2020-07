Portugal, Ucrânia, Escócia, Sérvia e Gibraltar vitórias a dois

Num campeonato só com cinco vencedores, desde a primeira edição, em 1934/35, o Belenenses, em 1945/46, e o Boavista, em 2000/01, foram autênticas "gotas no oceano", enquanto o Sporting acabou de igualar a maior "seca" entre os "grandes".Como o FC Porto, entre 1959/60 e 1977/78, os "leões" cumpriram em 2019/20 a maioridade em matéria de épocas consecutivas sem vencer a principal prova do campeonato luso, numa série iniciada depois do seu 18.º cetro, conquistado em 2001/02.Após essa época, em Portugal só deu vermelho ou azul, cenário que, entre os 55 países do "ranking" de clubes da UEFA, só se repete em mais quatro.





Escócia: Celtic ou Rangers







A Escócia é o país que há mais tempo só conhece dois vencedores, já que para encontrar outro campeão que não o Celtic ou o Rangers, o ex-Glasgow Rangers, é preciso recuar a 1984/85, época em que triunfou o Aberdeen.Nessa temporada, há 35 anos, os "dons" fecharam a prova com 59 pontos, em 36 encontros, contra 52 do Celtic e 47 do Dundee United, sob o comando de "sir" Alex Ferguson, técnico que viria depois a tornar-se uma lenda no Manchester United.Desde então, é Celtic ou Rangers, sendo que, aproveitando a crise dos protestantes, os católicos, que se sagraram campeões da Europa no Estádio Nacional em 1966/67, têm dominado nos últimos anos, somando já nove cetros consecutivos.





Ucrânia: Dínamo de Kiev ou Shakhtar Donetsk







Na Ucrânia, também se verifica há muito um combate a dois, entre o Dinamo de Kiev, vencedor de seis títulos nos últimos 18 anos, e o Shakhtar Donetsk, que, com ajuda lusa, de treinadores como Paulo Fonseca e Luís Castro, venceu 12 no mesmo período.Para encontrar outro vencedor é necessário recuar à primeira edição da prova após o fim da União Soviética, mais precisamente a 1992, ano que triunfou o Tavriya Simferopol, ao vencer o Dinamo de Kiev por 1-0, numa final disputada em Lviv.





Sérvia: Partizan ou Estrela Vermelha







A situação é semelhante na Sérvia, onde, nos últimos 18 anos, os títulos ficaram sempre em Belgrado: o Partizan venceu 10 e o Estrela Vermelha, campeão europeu em 1990/91, oito.





Os dois rivais da capital já não perdem um campeonato sérvio desde 1997/98, época em que triunfou o Obilic, clube dos arredores de Belgrado, ao somar 86 pontos, em 33 jogos, contra 84 do Estrela Vermelha e 70 do Partizan.





Gibraltar: Lincoln ou Europa







No mais marginal campeonato de Gibraltar, o 49.º do ‘ranking de clubes da UEFA, só há registos de títulos do Lincoln Red Imps (16) e do Europa (dois) desde 2002/03. Na época anterior, venceu o Gilbraltar United, o Sporting ‘lá do sítio’.





Itália mais conservador do "top 5"







Quanto ao "top 5" europeu, a Itália é o país com menos campeões nos últimos 18 anos, contabilizando três, a Juventus, que ganhou todos desde 2011/12, e os dois clubes de Milão, o Inter (cinco triunfos, dois com José Mourinho) e o AC Milan (dois).

Em Espanha, ganharam quatro clubes – o Valência e o Atlético de Madrid apenas uma vez cada -, na Alemanha cinco, em Inglaterra seis e em França sete.