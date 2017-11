Portugal em fase de testes frente à Arábia Saudita

Mário Aleixo - RTP 10 Nov, 2017, 08:21 / atualizado em 10 Nov, 2017, 11:20 | Futebol Internacional

Na última jornada do calendário para seleções em 2017, o selecionador nacional optou por fazer descansar grande parte das suas principais figuras, incluindo o capitão Cristiano Ronaldo, e resolveu colocar em exame muitas caras novas, com o objetivo de alargar o número de opções para a fase final do próximo Campeonato do Mundo.



No Estádio do Fontelo, em Viseu, o guarda-redes José Sá, os defesas Edgar Ié, Kevin Rodrigues e Ricardo Ferreira, os médios Rony Lopes e Bruno Fernandes e os avançados Bruma e Gonçalo Paciência vão ter a oportunidade de somar a primeira internacionalização pela seleção principal.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Fernando Santos, acredita que apesar do lançamento de novos jogadores é possível manter as mesmas ideias de jogo que a seleção mostrou no passado recente.





Fernando Santos tem a base da seleção definida para o Mundial da Rússia mas não fecha a porta a quem reclama o seu espaço.Pela frente, Portugal vai ter uma seleção que também assegurou a presença no Mundial2018, depois de ter ficado no segundo lugar do Grupo B da fase final da zona asiática de qualificação.No lançamento do desafio desta sexta-feira o selecionador da Arábia Saudita, o argentino Edgardo Bauza, reconhece a importância do jogo e lebra que Portugal não é só Cristiano Ronaldo.Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial2018, os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos terão um aspeto solidário, com as receitas a reverterem para as vítimas dos incêndios que sucederam em outubro.O Portugal-Arábia Saudita está agendado para as 20h45 e será o terceiro da seleção nacional em Viseu.A arbitragem da partida é do romeno Sebatian Coltescu, de 40 anos, que pela primeira vez dirigirá um desafio da seleção portuguesa.