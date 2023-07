Portugal empata com Inglaterra na preparação para o Mundial2023 feminino

Na primeira de duas partidas de preparação para a inédita presença num Mundial, Portugal conseguiu suster o ímpeto da quarta classificada do ranking da FIFA e uma das candidatas à luta pelo título mundial.

Do duelo com as inglesas resultou um `susto`, dada a lesão sofrida por Kika Nazareth no arranque da segunda parte, que a obrigou a ser substituída.

Na próxima sexta-feira, a seleção nacional defronta a Ucrânia, no Estádio do Bessa, no Porto, no derradeiro jogo de preparação antes da partida para a Nova Zelândia, agendada para 11 de julho.

Portugal integra o Grupo E do Mundial2023, em que terá pela frente Países Baixos (23 de julho), finalistas da última edição, Vietname (27 de julho) e Estados Unidos (01 de agosto), campeões em título.

O Campeonato do Mundo vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.