Portugal entra na luta pela conquista da Liga das Nações

Mário Aleixo - RTP Comentários 19 Nov, 2018, 07:57 / atualizado em 19 Nov, 2018, 07:57 | Futebol Internacional

Em junho de 2019, os estádios do Dragão (Porto) e Afonso Henriques (Guimarães) recebem as meias-finais, final e jogo de apuramento do terceiro e quarto lugar da primeira edição da nova competição de seleções.



Já apuradas estão as seleções de Portugal que levou de vencida Itália e Polónia, a Suíça que deixou para trás Bélgica e Islândia, e a Inglaterra que se impôs a Espanha e Croácia.



Por conhecer está o nome da quarta seleção que sairá do duo constituído por França e Holanda.



Dublin, capital da Irlanda, foi a cidade escolhida pela UEFA para receber nos próximos dias 2 e 3 de dezembro o sorteio da “final four” da Liga das Nações.

Histórico é animador

Inglaterra e Suíça são os possíveis adversários de Portugal já conhecidos.



No histórico de jogos entre a equipa lusa e aquelas duas seleções os saldos são negativos mas em jogos oficiais o registo melhora.



Contra os ingleses o balanço global aponta para três vitórias, dez empates e dez derrotas mas em nove jogos oficiais o registo é de duas vitórias cinco empates e duas derrotas. A seleção não perde em jogos a sério desde a meia-final do Mundial’1966 e dois empates redundaram em triunfos (Euro’2004 e Mundial’2006).



Frente aos helvéticos o último embate garantiu a presença no Mundial. No total de 22 encontros realizados Portugal venceu sete, empatou cinco e perdeu dez.



Falta saber o nome do quarto participante na “final four” que será França ou Holanda.



Com a França ainda está na memória a final do Euro’2016 que quebrou uma série de dez desaires seguidos. No total de 25 desafios a equipa das quinas triunfou seis vezes, empatou uma e perdeu 18. Em quatro jogos oficiais os portugueses venceram um e perderam três.



Contra a Holanda o registo é favorável. No total de 13 desafios a equipa das quinas venceu sete, empatou quatro e deu dois. Em jogos oficiais Portugal ganhou cinco, empatou um e perdeu outro.